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Дальнее зарубежье 03.02.2020 19:45

Часть оборонных предприятий Китая продлили сотрудникам каникулы из-за коронавируса

Ряд военно-промышленных компаний Китая принял решение продлить каникулы для своих сотрудников из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает в понедельник китайская газета Global Times.

Подобные решения, в частности, принял Цзяннаньский судостроительный завод, который, по сообщениям, занимается в настоящее время строительством третьего китайского авианосца, а также Шэньянская авиастроительная корпорация.

Руководство компаний решило продлить каникулы по случаю китайского нового года по лунному календарю на неделю - до воскресенья, 9 февраля.

Сотрудникам компаний, которые совершили поездки по Китаю во время каникул, запрещено выходить на работу и рекомендовано оставаться на карантине вплоть до дальнейших распоряжений.

Наблюдатели отмечают, что продление каникул может привести к задержкам в реализации проектов, например, по строительству нового авианосца и истребителей.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИИ, КАНИКУЛЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]