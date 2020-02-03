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Дальнее зарубежье 03.02.2020 20:03

ЕС призывает Дамаск и его партнеров прекратить бомбардировки Идлиба

Недавняя атака сирийского режима в провинции Идлиб является предметом обеспокоенности Евросоюза, который особенно встревожен судьбой гражданского населения, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы призывали и призываем всех игроков, в первую очередь сирийский режим, и партнеров, которые поддерживают этот режим, то есть Россию, прекратить постоянные воздушные атаки, бомбардировки гражданского населения и гражданских объектов, которые создают много человеческих трагедий и крупные перемещения беженцев", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать гуманитарные последствия бомбардировок Идлиба.

"Позиция Европейского союза очень ясна, - продолжил Стано. - Это является источником большой обеспокоенности, и мы призываем остановить военные действия в этом регионе и искать политическое решение".

Отвечая на дополнительный вопрос о гибели турецких военнослужащих под сирийским огнем, представитель Борреля заявил, что "это еще пример, который подчеркивает необходимость того, чтобы вступить на путь переговоров и найти решение за столом переговоров, а не на поле сражения".

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ИДЛИБ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]