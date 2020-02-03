ЕС призывает Дамаск и его партнеров прекратить бомбардировки Идлиба

Недавняя атака сирийского режима в провинции Идлиб является предметом обеспокоенности Евросоюза, который особенно встревожен судьбой гражданского населения, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы призывали и призываем всех игроков, в первую очередь сирийский режим, и партнеров, которые поддерживают этот режим, то есть Россию, прекратить постоянные воздушные атаки, бомбардировки гражданского населения и гражданских объектов, которые создают много человеческих трагедий и крупные перемещения беженцев", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать гуманитарные последствия бомбардировок Идлиба.
"Позиция Европейского союза очень ясна, - продолжил Стано. - Это является источником большой обеспокоенности, и мы призываем остановить военные действия в этом регионе и искать политическое решение".
Отвечая на дополнительный вопрос о гибели турецких военнослужащих под сирийским огнем, представитель Борреля заявил, что "это еще пример, который подчеркивает необходимость того, чтобы вступить на путь переговоров и найти решение за столом переговоров, а не на поле сражения".
Ранее Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы.
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