Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0266 GBR   2.238 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.56 -0.58 Brent 58.16 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.02.2020 21:33

Ирак пытается дистанцироваться от конфликта США и Ирана - замглавы МИД

Багдад рассчитывает, что натянутые отношения Вашингтона и Тегерана не будут отражаться на Ираке, заявил замглавы МИД этой страны Абдулкарим Хашим Мустафа.

"Отношения между США и Ираном сейчас очень нехорошие. США считаются главным союзником Ирака по коалиции, Иран считается самым главным соседом, потому что большая страна-сосед. И между ними натянутые отношения. Ирак просил, чтобы они не отражали их на Ираке", - сказал Абдулкарим Хашим Мустафа на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Косачев на встрече с замглавы МИД Ирака коснулся, в частности, темы убийства в ходе американской спецоперации близ Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

"Известны трагические события 3 января, когда был уничтожен на территории суверенного Ирака представитель руководства другой суверенной страны, Ирана, господин Сулеймани. Это примечательная ситуация, когда удар был нанесен именно в условиях отсутствия дееспособного правительства в Ираке", - сказал Косачев.

"То, что, как вы сказали, случилось на территории Ирака, - это силы коалиции перешли границу дозволенного своим поступком. И Ирак обратился к ним, чтобы они всё-таки не переходили границы, чтобы они не впутывали его в свои споры с Ираном", - сказал в связи с этим Абдулкарим Хашим Мустафа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАК, США, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лавров начал визит в Ирак Лавров обсудит с главой МИД Ирака ситуацию вокруг Сирии и Ирана 30 освобожденных российских детей доставят из Ирака на родину - Кадыров Посол РФ в Ираке полагает, что Багдад подаст Москве заявку на поставку С-400 Сотрудничество "Роснефти" с Курдистаном пойдет на пользу как Ираку, так и России - Путин Путин выразил соболезнования президентам Ирана и Ирака в связи с трагическими последствиями землетрясения в этих странах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]