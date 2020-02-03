Ирак пытается дистанцироваться от конфликта США и Ирана - замглавы МИД

Багдад рассчитывает, что натянутые отношения Вашингтона и Тегерана не будут отражаться на Ираке, заявил замглавы МИД этой страны Абдулкарим Хашим Мустафа.
"Отношения между США и Ираном сейчас очень нехорошие. США считаются главным союзником Ирака по коалиции, Иран считается самым главным соседом, потому что большая страна-сосед. И между ними натянутые отношения. Ирак просил, чтобы они не отражали их на Ираке", - сказал Абдулкарим Хашим Мустафа на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Косачев на встрече с замглавы МИД Ирака коснулся, в частности, темы убийства в ходе американской спецоперации близ Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.
"Известны трагические события 3 января, когда был уничтожен на территории суверенного Ирака представитель руководства другой суверенной страны, Ирана, господин Сулеймани. Это примечательная ситуация, когда удар был нанесен именно в условиях отсутствия дееспособного правительства в Ираке", - сказал Косачев.
"То, что, как вы сказали, случилось на территории Ирака, - это силы коалиции перешли границу дозволенного своим поступком. И Ирак обратился к ним, чтобы они всё-таки не переходили границы, чтобы они не впутывали его в свои споры с Ираном", - сказал в связи с этим Абдулкарим Хашим Мустафа.
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