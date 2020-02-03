Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлибе. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил Гасанов в письме министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Ранее в Анкаре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять турецких военнослужащих получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Турция нанесла удары в Сирии в ответ на обстрел турецких военных.

"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил президент Турции Р.Т.Эрдоган.

Турция оценивает, что в результате ее атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих.

Х.Насирзаде