Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Хулуси Акару в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих вооруженных сил братской Турции в сирийском городе Идлибе. Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил Гасанов в письме министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Ранее в Анкаре сообщили, что в результате артиллерийского обстрела в сирийском Идлибе погибли четверо турецких военных. Девять турецких военнослужащих получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Турция нанесла удары в Сирии в ответ на обстрел турецких военных.
"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - заявил президент Турции Р.Т.Эрдоган.
Турция оценивает, что в результате ее атаки погибли 30-35 сирийских военнослужащих.
Х.Насирзаде
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Коронавирус может привести к профициту на рынке нефти - Fitch
Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $55,92 за баррель
Украина и Турция обсудили возможности транспортировки каспийского газа
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Меркель готова к изменениям в соглашение о Brexit при необходимости
Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе
ЕС призывает Дамаск и его партнеров прекратить бомбардировки Идлиба
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе