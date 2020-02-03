Абышов назначен новым зампредправления Unibank

Фарид Абышов назначен новым заместителем председателя правления азербайджанского Unibank, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«Решением акционеров Абышов вошел в состав правления и назначен заместелем председателя. Он будет курировать информационные технологии и стратегическое развитие», - отметили в Unibank.
Ранее Абышов являлся советником председателя Наблюдательного совета Unibank по вопросам стратегического развития.
ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Одним из акционеров является Европейский банк реконструкции и развития (9%).
А.Мамедов
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