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Финансы 03.02.2020 18:10

Абышов назначен новым зампредправления Unibank

Фарид Абышов назначен новым заместителем председателя правления азербайджанского Unibank, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Решением акционеров Абышов вошел в состав правления и назначен заместелем председателя. Он будет курировать информационные технологии и стратегическое развитие», - отметили в Unibank.

Ранее Абышов являлся советником председателя Наблюдательного совета Unibank по вопросам стратегического развития.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Одним из акционеров является Европейский банк реконструкции и развития (9%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, РУКОВОДСТВО, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]