Абышов назначен новым зампредправления Unibank

Фарид Абышов назначен новым заместителем председателя правления азербайджанского Unibank, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Решением акционеров Абышов вошел в состав правления и назначен заместелем председателя. Он будет курировать информационные технологии и стратегическое развитие», - отметили в Unibank.

Ранее Абышов являлся советником председателя Наблюдательного совета Unibank по вопросам стратегического развития.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Одним из акционеров является Европейский банк реконструкции и развития (9%).

А.Мамедов