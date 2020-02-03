Эрдоган не признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Турция не поддерживает незаконную аннексию Крыма. Турция поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым", - сказал Эрдоган в понедельник журналистам в Киеве.