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СНГ 03.02.2020 19:50

Зеленский уповает на помощь Турции в освобождении находящихся в заключении в РФ крымских татар

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский в понедельник на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]