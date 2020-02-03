Зеленский уповает на помощь Турции в освобождении находящихся в заключении в РФ крымских татар

Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения украинских политических заключенных, в том числе крымских татар, которые находятся во временно оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский в понедельник на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.