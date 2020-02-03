США поддерживают суверенитет Узбекистана, помогут со вступлением в ВТО - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана, а также высоко оценивает демократические преобразования и экономические реформы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба узбекского лидера.
"В ходе встречи отдельное внимание уделено вопросам региональной повестки. Госсекретарь поздравил с успешной организацией и проведением очередной встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в Ташкенте. Подчеркнуто, что благодаря политике нового лидера Узбекистана достигнут большой прогресс в формировании атмосферы доверия, партнерства и добрососедства в регионе. Особо отмечены плодотворные результаты второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведенной в столице нашей страны в ноябре прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Помпео подчеркнул, что американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в области "человеческого измерения", включая поддержку гражданского общества, обеспечение основных прав и свобод человека, реализацию социальных программ.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, а также вовлечения этой страны в региональное сотрудничество в Центральной Азии.
Помпео поддержал активные усилия Узбекистана, направленные на достижение мира и стабильности, продвижение конкретных инфраструктурных проектов социально-экономического восстановления Афганистана, отметили в пресс-службе.
По ее данным, Помпео передал главе Узбекистана приветствия от президента США Дональда Трампа.
Визит Помпео в Ташкент является частью турне 29 января - 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию, Украину, Белоруссии и Казахстан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.
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