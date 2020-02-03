Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету, выплате компенсаций - секретарь СНБО

Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО в понедельник.
В частности, отметил секретарь СНБО, Украина ожидает от иранской стороны неукоснительного соблюдения всех международных требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней в расследовании авиакатастрофы самолета Boeing-737-800 украинской компании "МАУ", который был сбит 8 января 2020 в Иране.
Украина, заявил Данилов, в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".
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