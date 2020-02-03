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ТЭК 03.02.2020 19:42

Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $55,92 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на новостях о падении спроса в Китае.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:24 составляет $55,92 за баррель, что на $0,7 (1,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,2 (0,39%) - до $51,36 за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 года и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости, - отмечается в сообщении агентства. - Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами".

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, снизил свой прогноз цены Brent с $69 до $54 за баррель в первом квартале 2020 года и с $68 до $50 за баррель во втором квартале. Банк отмечает, что "ситуация остается очень нестабильной и будет во многом зависеть от масштабов распространения вируса и продолжительности эпидемии".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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