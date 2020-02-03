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Дальнее зарубежье 03.02.2020 20:11

Эрдоган: Россия попустительствует атакам сирийских сил в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил Россию в нежелании помешать Дамаску проводить операции в провинции Идлиб, что привело к масштабному исходу беженцев, сообщили турецкие СМИ.

"Мы (Турция - ИФ) были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границе", - сказал президент в Киеве.

При этом, по словам Эрдогана, события в Идлибе "достигли невыносимого уровня" из-за позиции РФ.

Также президент заявил, что рассчитывает на соблюдение астанинских и сочинских договоренностей по Сирии всеми заинтересованными в том сторонами.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что в Идлибе погибли несколько турецких военных. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел, в результате которого были жертвы, провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]