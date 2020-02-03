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Дальнее зарубежье 03.02.2020 21:36

ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство - фон дер Ляйен

ЕС и Великобритании предстоит решить много проблем за короткий отрезок времени, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обстановку, в которой начинаются переговоры ЕС с Великобританией о новых отношениях сторон.

"Сегодня, как вы знаете, Европейская комиссия предложит Совету ЕС проект директив о переговорах относительно нашего будущего партнерства с Соединенным Королевством. Если мы посмотрим на эти темы, то одно можно сказать наверняка: мы знаем, что мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. Там не будет никаких сюрпризов", - заявила фон дер Ляйен после встречи в понедельник с британским персоналом Европейской комиссии.

По ее словам, уже намечены будущие параметры для обсуждения на переговорах с Великобританией.

Говоря об утвержденном Еврокомиссией проекте директив для переговоров, председатель ЕК отметила: "В них мы очень ясно сформулировали, что мы готовы быть очень амбициозными и вести переговоры о новом, беспрецедентном по масштабу партнерстве".

Фон дер Ляйен указала на то, что директивы охватывают широкий ряд тем: от торговли до мобильности и энергетики, от правоохранительных органов до сотрудничества судебных органов, от внешней политики до безопасности и обороны.

При этом фон дер Ляйен подчеркнула: "Не существует бесплатного доступа на единый рынок (ЕС - ИФ), это всегда права и обязанности при хорошем балансе".

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]