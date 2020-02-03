В сенате США начались финальные слушания в рамках судебного процесса по импичменту в отношении Трампа

В сенате США - верхней палате Конгресса - в понедельник начались заключительные слушания в ходе судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.
"Я хочу заявить от имени палаты представителей, что ваш долг требует осудить президента Трампа", - заявил в начале слушаний член палаты представителей демократ Джейсон Кроу.
В ходе слушаний "менеджеры импичмента" и команда защиты Трампа представят заключительные аргументы по делу об импичменте.
"Менеджеры импичмента" первыми представляют аргументы в пользу отстранения Трампа.
Защита Трампа выступит после оглашений финальных аргументов демократов.
Как сообщают американские СМИ, в распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства.
Затем, как ожидается, выступят сенаторы. Продолжительность заявления каждого сенатора не должна превышать 10 минут.
Сенаторы проведут финальное голосование по статьям импичмента Трампу в среду. Оно состоится в 16:00 по местному времени (00:00 мск).
Таким образом, дело об импичменте будет завершено.
Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Запасы газа в ПХГ Украины на 1 февраля составили 17 млрд куб. м
Vedanta в IV квартале неожиданно увеличила чистую прибыль на 49%
Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе
MIDA рассчитывает к 2021г завершить проект строительства ЖК в Сумгайыте
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе