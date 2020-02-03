Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.
"Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада", - сказал министр, которого цитирует агентство "Анадолу".
"Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе", - отметил он.
Акар уточнил, что, несмотря на предупреждения Анкары о перемещениях турецких военных, сирийские правительственные силы все равно атаковали турок.
Министр добавил, что в связи с ситуацией в Идлибе турецкие военные продолжают "предпринимать все необходимые меры".
Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - пять военных и три мирных жителя.
По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.
"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Запасы газа в ПХГ Украины на 1 февраля составили 17 млрд куб. м
Vedanta в IV квартале неожиданно увеличила чистую прибыль на 49%
Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе
MIDA рассчитывает к 2021г завершить проект строительства ЖК в Сумгайыте
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе