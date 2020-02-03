Путин и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

По информации пресс-службы, разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.