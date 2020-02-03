Саудовская ACWA Power и Masdar из ОАЭ вложат до $400 млн в проекты ВИЭ в Азербайджане – президент Алиев

Саудовская «ACWA Power» и «Masdar» (ОАЭ) вложат до $400 млн в проекты строительства солнечной и ветряной электростанций в Азербайджане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы в январе подписали исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по строительству ветряной и солнечной электростанций суммарной мощностью 440 МВт. В последующие несколько месяцев будут проведены переговоры с этими компаниями для заключения полноценного контракта. Считаю, что в конце 2020 года подпишем с ними контракты», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются до $400 млн, которые полностью будут вложены иностранными компаниями.

Как сообщалось, министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar –солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час.

В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова