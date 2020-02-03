SOCAR в 2020г получит из бюджета 130 млн манатов на продолжение газификации в регионах

Компания SOCAR в 2020 году получит из бюджета 130 млн манатов на проведение работ по газификации в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.
« В настоящее время уровень газификации в Азербайджане составляет 96%, что на мировом уровне является одним из высоких показателей. Однако, несмотря на это, в рамках госинвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из госбюджета планируется выделить 130 млн манатов», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».
По его словам, за счет этих средств будет осуществлена газификация сел, до сих пор не получающих природный газ.
Как сообщалось, в 2019 году SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на продолжение мер по газификации в регионах страны.
Н.Аббасова
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе
MIDA рассчитывает к 2021г завершить проект строительства ЖК в Сумгайыте
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
IFC разместила бонды в грузинских лари на $34,6 млн
Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету, выплате компенсаций - секретарь СНБО
Глава турецкого Минобороны заявил о "нейтрализации" в ходе контрударов более 70 сирийских военных
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе