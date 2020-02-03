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ТЭК 03.02.2020 22:34

SOCAR в 2020г получит из бюджета 130 млн манатов на продолжение газификации в регионах

Компания SOCAR в 2020 году получит из бюджета 130 млн манатов на проведение работ по газификации в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.

« В настоящее время уровень газификации в Азербайджане составляет 96%, что на мировом уровне является одним из высоких показателей. Однако, несмотря на это, в рамках госинвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из госбюджета планируется выделить 130 млн манатов», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, за счет этих средств будет осуществлена газификация сел, до сих пор не получающих природный газ.

Как сообщалось, в 2019 году SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на продолжение мер по газификации в регионах страны.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, ГАЗИФИКАЦИЯ, ГОСБЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]