SOCAR в 2020г получит из бюджета 130 млн манатов на продолжение газификации в регионах

Компания SOCAR в 2020 году получит из бюджета 130 млн манатов на проведение работ по газификации в Азербайджане, заявил президент страны Ильхам Алиев.

« В настоящее время уровень газификации в Азербайджане составляет 96%, что на мировом уровне является одним из высоких показателей. Однако, несмотря на это, в рамках госинвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) из госбюджета планируется выделить 130 млн манатов», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, за счет этих средств будет осуществлена газификация сел, до сих пор не получающих природный газ.

Как сообщалось, в 2019 году SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на продолжение мер по газификации в регионах страны.

Н.Аббасова