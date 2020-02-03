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Финансы 03.02.2020 22:58

Банки не должны требовать в залог имущество только в Баку, этому надо положить конец - президент Алиев

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане в 2020 году составит около 200 млн манатов, приоритет необходимо отдавать кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Развитию предпринимательства в Азербайджане уделяется большое внимание, прежде всего, со стороны президента. Но мы хотим, чтобы предприниматели работали честно, выплачивали налоги и больше никаких выплат никому не осуществляли. Если у предпринимателей кто-то необоснованно требует деньги, сразу сообщайте мне, в Администрацию президента, кабинет министров. Предприниматели должны в полном объеме выплачивать налоги и на этом все», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, в 2020 году объем льготного кредитования бизнеса (по линии Фонда развития предпринимательства – ИФ) составит около 200 млн манатов (в 2019г – 175 млн манатов). «В целом, до сих пор объем льготного бизнеса из государственных средств превысил 2 млрд манатов», - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо расширять кредитование малого и среднего предпринимательства, так как это важно для увеличения объема ВВП страны.

Алиев также призвал частные банки активнее кредитовать бизнес. «Преимущество должно отдаваться бизнес-кредитам, а не потребительским кредитам. Частные банки должны снижать ставки по бизнес-кредитам. Центробанк в 2019 году снижал учетную ставку, эта тенденция продолжается и в 2020 году. Поэтому и банки должны снижать ставки по кредитам. Государство создает для них условия, поэтому банки должны быть более ответственными и содействовать экономическому росту. Поручаю Центробанку и кабинету министров держать ситуацию под контролем, постоянно проводить мониторинги, информировать меня о ситуации с бизнес-кредитованием», - отметил он.

Президент подчеркнул также решить вопрос с залогом имущества при выдаче банками кредитов. «Это касается, прежде всего, регионов, где залог под кредит банки требуют имущество в Баку. Это недопустимо», - добавил Алиев.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРЕДИТЫ, БИЗНЕС, ЛЬГОТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]