Банки не должны требовать в залог имущество только в Баку, этому надо положить конец - президент Алиев

Объем льготного кредитования бизнеса в Азербайджане в 2020 году составит около 200 млн манатов, приоритет необходимо отдавать кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Развитию предпринимательства в Азербайджане уделяется большое внимание, прежде всего, со стороны президента. Но мы хотим, чтобы предприниматели работали честно, выплачивали налоги и больше никаких выплат никому не осуществляли. Если у предпринимателей кто-то необоснованно требует деньги, сразу сообщайте мне, в Администрацию президента, кабинет министров. Предприниматели должны в полном объеме выплачивать налоги и на этом все», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».
По его словам, в 2020 году объем льготного кредитования бизнеса (по линии Фонда развития предпринимательства – ИФ) составит около 200 млн манатов (в 2019г – 175 млн манатов). «В целом, до сих пор объем льготного бизнеса из государственных средств превысил 2 млрд манатов», - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что необходимо расширять кредитование малого и среднего предпринимательства, так как это важно для увеличения объема ВВП страны.
Алиев также призвал частные банки активнее кредитовать бизнес. «Преимущество должно отдаваться бизнес-кредитам, а не потребительским кредитам. Частные банки должны снижать ставки по бизнес-кредитам. Центробанк в 2019 году снижал учетную ставку, эта тенденция продолжается и в 2020 году. Поэтому и банки должны снижать ставки по кредитам. Государство создает для них условия, поэтому банки должны быть более ответственными и содействовать экономическому росту. Поручаю Центробанку и кабинету министров держать ситуацию под контролем, постоянно проводить мониторинги, информировать меня о ситуации с бизнес-кредитованием», - отметил он.
Президент подчеркнул также решить вопрос с залогом имущества при выдаче банками кредитов. «Это касается, прежде всего, регионов, где залог под кредит банки требуют имущество в Баку. Это недопустимо», - добавил Алиев.
А.Азизов
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе
MIDA рассчитывает к 2021г завершить проект строительства ЖК в Сумгайыте
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
IFC разместила бонды в грузинских лари на $34,6 млн
Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету, выплате компенсаций - секретарь СНБО
Глава турецкого Минобороны заявил о "нейтрализации" в ходе контрударов более 70 сирийских военных
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе