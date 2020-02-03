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Бизнес и законодательство 03.02.2020 23:09

Президент Алиев: в 2020 году весь бизнес должен выйти из тени

Власти Азербайджана продолжат борьбу с «теневой экономикой», в 2020 году весь бизнес должен выйти из тени, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Борьба с теневой экономикой будет продолжена. Бизнес должен работать честно, заключать трудовые контракты с работниками. Весь бизнес в 2020 году должен выйти из тени», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, власти Азербайджана проводят реформы в таможенно-налоговой системе с целью обеспечить прозрачные условия для работы бизнеса и обеспечить налоговые поступления в госбюджет.

«Эти реформы положительно влияют на доходы госбюджета. Только в январе 2020 года дополнительные поступления в госбюджет составили 160 млн манатов: налоговые органы сверх плана обеспечили поступление в госбюджет 120 млн манатов, таможенные органы – 40 млн манатов», - добавил президент.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ТЕНЕВАЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]