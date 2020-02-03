Президент Алиев: в 2020 году весь бизнес должен выйти из тени

Власти Азербайджана продолжат борьбу с «теневой экономикой», в 2020 году весь бизнес должен выйти из тени, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Борьба с теневой экономикой будет продолжена. Бизнес должен работать честно, заключать трудовые контракты с работниками. Весь бизнес в 2020 году должен выйти из тени», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, власти Азербайджана проводят реформы в таможенно-налоговой системе с целью обеспечить прозрачные условия для работы бизнеса и обеспечить налоговые поступления в госбюджет.

«Эти реформы положительно влияют на доходы госбюджета. Только в январе 2020 года дополнительные поступления в госбюджет составили 160 млн манатов: налоговые органы сверх плана обеспечили поступление в госбюджет 120 млн манатов, таможенные органы – 40 млн манатов», - добавил президент.

А.Азизов