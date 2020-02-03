Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев

Число центров ASAN Xidmet в 2021 году достигнет 27, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В настоящее время в Азербайджане функционируют 16 центров ASAN Xidmet. В 2020 году будут введены в строй еще 5 таких центров. Кроме этого, мы планируем построить еще 6 таких центров, что позволит в 2021 году иметь сеть из 27 центров ASAN Xidmet», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».
По его словам, из 6 центров, которые планируется открыть в 2021 году, два будут действовать в Баку. Таким образом, число центров ASAN Xidmet в Баку достигнет 7.
«Кроме этого, второй центр будет построен в Гяндже, второй центр – в Сумгайыте. Также будут построены центры в Ленкорани и Сальяне», - сказал президент Алиев.
А.Азизов
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $63,3 млн
Избирательная кампания на досрочных выборах в парламент Азербайджана проходит спокойно, без серьезных нарушений - наблюдатели от СНГ
Запасы газа в ПХГ Украины на 1 февраля составили 17 млрд куб. м
Vedanta в IV квартале неожиданно увеличила чистую прибыль на 49%
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
IFC разместила бонды в грузинских лари на $34,6 млн
Украина настаивает на полном расследовании по сбитому в Иране самолету, выплате компенсаций - секретарь СНБО
Глава турецкого Минобороны заявил о "нейтрализации" в ходе контрударов более 70 сирийских военных
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе