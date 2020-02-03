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Социум 03.02.2020 23:15

Число центров ASAN Xidmet к 2022 году увеличится до 27 – президент Алиев

Число центров ASAN Xidmet в 2021 году достигнет 27, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В настоящее время в Азербайджане функционируют 16 центров ASAN Xidmet. В 2020 году будут введены в строй еще 5 таких центров. Кроме этого, мы планируем построить еще 6 таких центров, что позволит в 2021 году иметь сеть из 27 центров ASAN Xidmet», - сказал Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

По его словам, из 6 центров, которые планируется открыть в 2021 году, два будут действовать в Баку. Таким образом, число центров ASAN Xidmet в Баку достигнет 7.

«Кроме этого, второй центр будет построен в Гяндже, второй центр – в Сумгайыте. Также будут построены центры в Ленкорани и Сальяне», - сказал президент Алиев.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ASAN, ЦЕНТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]