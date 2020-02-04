Джулия Фишер может стать первым послом США в Белоруссии с 2008 года

Президент США Дональд Трамп может назначить послом США в Белоруссии Джулию Фишер, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.
По их данным, Фишер, опытный кадровый сотрудник дипломатической службы, как ожидается, будет избрана новым послом США в Минске.
Отмечается, что в настоящее время она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Европейского Союза. Ранее она занимала пост заместителя постоянного представителя США при НАТО и была прикреплена к посольствам США в Украине, Грузии и России.
Если Трамп решит выдвинуть кандидатуру Фишер, ее должен будет утвердить Сенат.
В субботу Майк Помпео стал первым госсекретарем США, посетившим Белоруссию за последние 25 лет. Во время пресс-конференции он подчеркнул важность направления посла США в Минск.
"Я надеюсь, что это произойдет быстро. (...) Я думаю, что это то, что мы, вероятно, увидим в не слишком отдаленном будущем", - сказал он.
Последний посол США в Белоруссии был выслан в 2008 году.
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