МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что МВФ уверен в стабильности и устойчивости китайской экономики в условиях эпидемии коронавируса в Китае, и поддерживает усилия властей страны в области преодоления вызываемых ею проблем.
"Мы поддерживаем меры, принимаемые в последнее время правительством Китая в финансово-денежной сфере в ответ на вспышку эпидемии. Мы в полной мере уверены в том, что экономика Китая продолжит демонстрировать стабильность и устойчивость. Вперед, Китай! Вперед, Ухань", - цитирует заявление чиновника центральное китайское телевидение.
Как сообщалось, В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Из них в административном центре провинции Хубэй городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 313 человек.
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