Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0266 GBR   2.238 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 04.02.2020 10:17

МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что МВФ уверен в стабильности и устойчивости китайской экономики в условиях эпидемии коронавируса в Китае, и поддерживает усилия властей страны в области преодоления вызываемых ею проблем.

"Мы поддерживаем меры, принимаемые в последнее время правительством Китая в финансово-денежной сфере в ответ на вспышку эпидемии. Мы в полной мере уверены в том, что экономика Китая продолжит демонстрировать стабильность и устойчивость. Вперед, Китай! Вперед, Ухань", - цитирует заявление чиновника центральное китайское телевидение.

Как сообщалось, В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Из них в административном центре провинции Хубэй городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 313 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМКА, МВФ, ОЦЕНКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]