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Дальнее зарубежье 04.02.2020 10:28

Пекин согласился на приезд американских экспертов в Китай для оказания помощи в борьбе с коронавирусом - Белый дом

Китайские власти ответили согласием на предложение США направить американских специалистов в Китай для оказания помощи в предотвращении дальнейшего распространения заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Китай принял предложение Соединенных Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться", - завил Дир.

В понедельник представитель американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC), глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье сообщила, что такое предложение было сделано китайским властям.

Она отметила, что закрытие американских границ для лиц, посетивших недавно Китай, является "научно обоснованным", и направлено на то, чтобы "замедлить проникновение вируса в США".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ЭКСПЕРТЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]