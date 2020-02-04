Казахстан не видит необходимости в дополнительном санитарном контроле на границах внутри ЕАЭС из-за коронавируса - Минздрав

Санитарный контроль на границах между странами Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) усиливать из-за угрозы распространения коронавируса не нужно, заявил во вторник глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов.

"По соглашению с ЕАЭС, действующим нормам, мы границу с Киргизией и Россией не контролируем. Там только есть пограничники. Киргизия и РФ не относятся к неблагополучным странам, поэтому необходимости проводить усиленный санитарный контроль нет. Это действующие нормы ЕАЭС", - сказал Биртанов в кулуарах правительства во вторник.

"У нас есть таможенный контроль, пограничный контроль. Санитарный контроль - нет необходимости, поскольку мы живем в единой таможенной зоне ЕАЭС, мы обмениваемся информацией. Мы контролируем совместно всю наружную границу ЕАЭС. Например, РФ контролирует условно границу с Финляндией, а мы - с Узбекистаном, и обмениваемся данными. Санитарные посты у нас выставлены по периметру. Так мы работаем", - добавил министр.

"На границе с Киргизией Казахстан дополнительно установил санитарных специалистов, вместе с этим, в необходимости проверок тепловизорами нет", - сказал он.

"Все, кто пересекает госграницу, в том числе с Россией и Киргизией, они мониторятся", - добавил Биртанов.

По данным на 4 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3 тыс. 235 человек, смертельных случаев - на 64, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 171 тыс. 329 человек, 632 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.