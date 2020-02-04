Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0266 GBR   2.238 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 04.02.2020 09:57

Пять граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Китая, помещены на карантин в больницу в Баку, симптомов коронавируса у них не выявлено - Минздрав

В отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра Азербайджана во вторник помещено 5 человек, симптомов коронавируса у них не выявлено, сообщает Минздрав.

«Сегодня в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра помещено 5 человек», - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава все они являются гражданами Азербайджана, студенты вузов в Китае.

«Они прилетели в Баку транзитом через Стамбул и Москву. Их состояние нормальное, жалоб не имеется, они останутся под наблюдением врачей до истечения периода карантина», - подчеркивает Минздрав.

В Азербайджане до сих пор не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВИРУС, МИНЗДРАВ


Похожие новости


Си Цзиньпин пообещал главе ВОЗ, что Китай победит коронавирус Азербайджан ждет разрешения китайских властей на эвакуацию из Ухани 7 своих граждан – посол в Пекине В Пекине зафиксировали первый случай смерти пациента от нового коронавируса МИД Азербайджана в связи с коронавирусом призвал к осторожности граждан, собирающихся посетить Китай В Китае обеспокоены появлением нового вируса птичьего гриппа В Китае более 100 человек заразились вирусом птичьего гриппа в январе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]