Пять граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Китая, помещены на карантин в больницу в Баку, симптомов коронавируса у них не выявлено - Минздрав

В отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра Азербайджана во вторник помещено 5 человек, симптомов коронавируса у них не выявлено, сообщает Минздрав.

«Сегодня в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра помещено 5 человек», - отмечает пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава все они являются гражданами Азербайджана, студенты вузов в Китае.

«Они прилетели в Баку транзитом через Стамбул и Москву. Их состояние нормальное, жалоб не имеется, они останутся под наблюдением врачей до истечения периода карантина», - подчеркивает Минздрав.

В Азербайджане до сих пор не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

А.Азизов