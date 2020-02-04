Пять граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Китая, помещены на карантин в больницу в Баку, симптомов коронавируса у них не выявлено - Минздрав

В отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра Азербайджана во вторник помещено 5 человек, симптомов коронавируса у них не выявлено, сообщает Минздрав.
«Сегодня в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра помещено 5 человек», - отмечает пресс-служба ведомства.
По данным Минздрава все они являются гражданами Азербайджана, студенты вузов в Китае.
«Они прилетели в Баку транзитом через Стамбул и Москву. Их состояние нормальное, жалоб не имеется, они останутся под наблюдением врачей до истечения периода карантина», - подчеркивает Минздрав.
В Азербайджане до сих пор не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Азербайджан предложил Кыргызстану провести в 2020г в Бишкеке бизнес-форум
Белоруссия синхронизирует ремонт на своем участке МН "Дружба" с аналогичными работами в РФ - "Белнефтехим"
Денежная база в Азербайджане в январе 2020г сократилась на 5%
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на 1,3%
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
Президент Алиев принимает участие на конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Казахстан не видит необходимости в дополнительном санитарном контроле на границах внутри ЕАЭС из-за коронавируса - Минздрав
Грузинская оппозиция отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии в Багдати, где в пожаре погибли шесть человек
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Банк Республика снизил ставки по кредитам до 16% и стал #ещевыгоднее
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе