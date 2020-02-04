Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк готов оказать помощь Китаю в борьбе с распространением коронавируса и обсуждает с китайскими официальными лицами возможные меры в этом направлении.

"Я хотел бы выразить свое сочувствие китайскому правительству и китайскому народу в связи с потерями от вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Это серьезная проблема для общественного здравоохранения, с которой сталкивается Китай и весь остальной мир, требующая продолжения скоординированных действий и прозрачности как внутри страны, так и в мировом масштабе", - цитируют китайские СМИ распространенное заявление финансиста.

Малпасс отметил, что рассматриваются такие варианты помощи, как эпиднадзор за заболеванием, обеспечение продовольственной безопасности, обмен международным опытом в противостоянии подобным кризисам, анализ влияния эпидемии на экономику Китая.

"В среднесрочной перспективе мы можем работать вместе, чтобы еще больше повысить устойчивость Китая к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, извлечь уроки из этой чрезвычайной ситуации и поделиться этим опытом с остальным миром", - подчеркнул президент ВБ.