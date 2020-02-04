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Всемирный банк обсуждает с Китаем возможные меры оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что банк готов оказать помощь Китаю в борьбе с распространением коронавируса и обсуждает с китайскими официальными лицами возможные меры в этом направлении.

"Я хотел бы выразить свое сочувствие китайскому правительству и китайскому народу в связи с потерями от вспышки эпидемии коронавируса в Китае. Это серьезная проблема для общественного здравоохранения, с которой сталкивается Китай и весь остальной мир, требующая продолжения скоординированных действий и прозрачности как внутри страны, так и в мировом масштабе", - цитируют китайские СМИ распространенное заявление финансиста.

Малпасс отметил, что рассматриваются такие варианты помощи, как эпиднадзор за заболеванием, обеспечение продовольственной безопасности, обмен международным опытом в противостоянии подобным кризисам, анализ влияния эпидемии на экономику Китая.

"В среднесрочной перспективе мы можем работать вместе, чтобы еще больше повысить устойчивость Китая к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, извлечь уроки из этой чрезвычайной ситуации и поделиться этим опытом с остальным миром", - подчеркнул президент ВБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, БАНК, КИТАЙ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]