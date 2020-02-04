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Культура 04.02.2020 10:21

Путин отметил вклад Бюльбюль-оглы в развитие отношений между РФ и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в РФ Полада Бюльбюль-оглы с 75-летним юбилеем, сообщает сайт Кремля.

"Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея. Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что в России высоко ценят его "яркий талант композитора, музыканта и артиста".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]