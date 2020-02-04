Путин отметил вклад Бюльбюль-оглы в развитие отношений между РФ и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в РФ Полада Бюльбюль-оглы с 75-летним юбилеем, сообщает сайт Кремля.

"Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея. Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что в России высоко ценят его "яркий талант композитора, музыканта и артиста".