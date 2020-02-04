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Регион 04.02.2020 10:29

Грузинская оппозиция отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии в Багдати, где в пожаре погибли шесть человек

Представители грузинских оппозиционных партий отказались от проведения во вторник акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за гибели в пожаре шести человек в поселке Багдати на западе страны.

"Мы отказались от проведения акции протеста в связи с трагическим случаем минувшей ночью в поселке Багдати, где в результате пожара погибли шестеро человек, члены одной семьи, в их числе четверо детей", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

По его словам, акция оппозиционных партий с требованием к властям изменить избирательную систему будет проведена в среду.

"Мы устроим пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" придется пройти через "коридор позора", - сказал Угулава.

Весенняя сессия парламента Грузии открывается во вторник.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТРАГЕДИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]