Грузинская оппозиция отказалась от протестов в Тбилиси из-за трагедии в Багдати, где в пожаре погибли шесть человек

Представители грузинских оппозиционных партий отказались от проведения во вторник акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси из-за гибели в пожаре шести человек в поселке Багдати на западе страны.
"Мы отказались от проведения акции протеста в связи с трагическим случаем минувшей ночью в поселке Багдати, где в результате пожара погибли шестеро человек, члены одной семьи, в их числе четверо детей", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.
По его словам, акция оппозиционных партий с требованием к властям изменить избирательную систему будет проведена в среду.
"Мы устроим пикетирование всех трех входов в парламент и депутатам от правящей партии "Грузинская мечта" придется пройти через "коридор позора", - сказал Угулава.
Весенняя сессия парламента Грузии открывается во вторник.
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