Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов

Инвестиции к экономику города Гянджи в 2019 году составили 266 млн манатов, заявил глава исполнительной власти города Ниязи Байрамов.
«Деловые люди инвестировали в развитие Гянджи 92 млн манатов, создав новые производственные предприятия, а также построив и реконструировав субъекты непроизводственных секторов экономики. В целом, в минувшем году инвестиции в экономику города составили 266 млн манатов», - отметил Байрамов на конференции, посвященной итогам первого года госпрограммы регионального социально-экономического развития на 2019-2023 годы.
По его словам, в настоящее время в Гяндже начался выпуск продукции на заводах по производству отделочной и строительной продукции. Кроме этого, ведутся работы по строительству завода по производству кирпичей, мощность которого будет составлять 30 млн штук в год.
«Сдача в эксплуатацию данных предприятий создаст около 1 тыс. рабочих мест», - подчеркнул глава ИВ Гянджи.
Х.Насирзаде
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