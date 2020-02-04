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04.02.2020 10:36

Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов

Инвестиции к экономику города Гянджи в 2019 году составили 266 млн манатов, заявил глава исполнительной власти города Ниязи Байрамов.

«Деловые люди инвестировали в развитие Гянджи 92 млн манатов, создав новые производственные предприятия, а также построив и реконструировав субъекты непроизводственных секторов экономики. В целом, в минувшем году инвестиции в экономику города составили 266 млн манатов», - отметил Байрамов на конференции, посвященной итогам первого года госпрограммы регионального социально-экономического развития на 2019-2023 годы.

По его словам, в настоящее время в Гяндже начался выпуск продукции на заводах по производству отделочной и строительной продукции. Кроме этого, ведутся работы по строительству завода по производству кирпичей, мощность которого будет составлять 30 млн штук в год.

«Сдача в эксплуатацию данных предприятий создаст около 1 тыс. рабочих мест», - подчеркнул глава ИВ Гянджи.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЯНДЖА, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]