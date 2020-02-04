Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019 году превысили 8 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2019 году на реализацию «Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2019-2023 годы» было направлено 7,2 млрд манатов. Кроме этого, в рамках распоряжений президента Азербайджана, дополнительно на эти цели было выделено около 1 млрд манатов», - сказал Джаббаров, выступая на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг».

Он также отметил, что создание в регионах промышленных парков и кварталов дало толчок их индустриализации.

По словам министра, инвестиции в промышленные зоны со стороны резидентов составили на сегодняшний день около 6 млрд манатов, что позволило создать свыше 9 тыс. новых рабочих мест.

«В прошлом году общий объем производства в промзонах вырос в 2,6 раза. Кроме того на данный момент Минэкономики выдало документ о поощрении инвестиций в проекты, суммарные вложения в которые превышают 4 млрд манатов. В прошлом году по линии Фонда развития предпринимательства 1,573 тыс. субъектов предпринимательства получили кредиты на сумму 175 млн манатов», - сообщил Джаббаров.

А.Мамедов