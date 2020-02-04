Президент Алиев считает необходимым создание в Азербайджане новых перерабатывающих предприятий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым развитие в Азербайджане легкой промышленности путем создания цепочки от переработки хлопка до производства готовой трикотажной продукции.

«В 2019 году в сфере хлопководства рост составил 46%, экспорт данной продукции осуществлен на сумму $158 млн. Азербайджан в состоянии перерабатывать 50% хлопка, поэтому требуются первоначально новые прядильные фабрики, затем текстильные и далее предприятия готовой продукции. Предпринимателем следует уделять внимание созданию такой цепочки, госорганам же необходимо направлять их в эти сферы», - заявил Алиев в понедельник на конференции, посвященной итогам первого года реализации "Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023гг".

По словам Алиева, таким образом, будет обеспечено развитие в стране легкой промышленности, созданы рабочие места, налажено производство готовой продукции, что позволит отказаться от ее импорта.

Глава государства также отметил «очень низкий уровень развития» в Азербайджане сферы переработки овощной продукции. «В стране налажен сбор, потребление и экспорт овощной продукции. Однако, необходимо развивать и переработку. В 2019 году экспорт продукции овощеводства составил на сумму $243 млн, из которой $190 млн (рост на 7%) пришлось на экспорт помидоров. Вместе с тем, наличие завода по производству значительного количества томатной пасты позволит реализовать эту продукцию по более высокой цене, поскольку на рынке есть соответствующий спрос. Предпринимателям следует обратить на это внимание», - сказал Алиев.

По его словам, в самообеспечении Азербайджана (продовольствием – ИФ) имеются пустоты, которые следует заполнить местным предпринимателям, «но они проявляют пассивность».

«Госорганы должны проявить инициативу, а также расшевелить предпринимателей. Экспорт азербайджанского вина увеличился, поскольку по государственной линии организуется участие бизнеса в международных выставках, заключаются контракты. Предприниматели сами этого не делают. В сфере бахчеводства экспорт продукции составил на сумму $240 млн, рост – на 11%. Это включает и фундук на $125 млн. За счет государства площадь фундуковых садов достигла 80 тыс. га. Однако, предпринимателям следует самим проявлять активность в вопросе закладки фундуковых садов, выращивании хлопка, тутового шелкопряда, до каких пор этим будет заниматься государство?», - сказал Алиев.

Н.Аббасова