Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 340,8 млн на 31 января 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на $82,8 млн или на 1,3%.

В 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

А.Мамедов