Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8839 RUR   0.0266 GBR   2.238 TRY   0.2842

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 04.02.2020 10:50

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 340,8 млн на 31 января 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на $82,8 млн или на 1,3%.

В 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


Похожие новости


Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 11 месяцев увеличились на 9,9%, в ноябре – на 0,6% Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 10 месяцев увеличились на 9,2%, в октябре – на 1,8% Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 7,3%, в сентябре - на 0,5% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-августе увеличились на 6,7%, в августе - на 0,7% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в I полугодии увеличились на 5,6%, в июне - на 1,2% Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-апреле увеличились на 2,9%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]