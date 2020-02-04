Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе увеличились на 1,3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 340,8 млн на 31 января 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в январе 2020 года валютные резервы Центробанка увеличились на $82,8 млн или на 1,3%.
В 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.
А.Мамедов
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