Денежная база в Азербайджане в январе 2020г сократилась на 5%

Объем денежной базы в Азербайджане составляет 11 млрд 543,4 млн манатов на 31 января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На 30 декабря 2019 года денежная база в Азербайджане составляла 12 млрд 152,5 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе 2020 года сократилась на 5%.

В 2019 году рост денежной базы в Азербайджане составил 27,3%.

А.Мамедов