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СНГ 04.02.2020 16:26

"Узбекские авиалинии" начинают вывоз граждан Узбекистана из КНР из-за коронавируса

Власти Узбекистана из-за распространения коронавируса 4-5 февраля чартерными рейсами вывезут своих граждан из КНР, первая группа узбекских граждан будет доставлена из Пекина в Ташкент во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии" сегодня, 4 февраля, доставит первую группу граждан Узбекистана из Пекина, которые по прибытии в Ташкент будут помещены под карантин", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Ташкенте и Ташкентской области подготовлены специальные оснащенные всем необходимым медицинские учреждения, куда будут размещены, приехавшие из КНР.

"У них не будет прямых контактов с родными и близкими, только телефонная связь. Медики будут строго контролировать их состояние не менее двух недель", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после вывоза узбекских граждан из Китая 4-5 февраля дополнительные чартерные рейсы будут организованы по мере необходимости.

По данным узбекского посольства в КНР, более 80 граждан Узбекистана 5 февраля будут эвакуированы из города Ухань.

Узбекистан приостановил регулярное авиасообщение с КНР 1 февраля.

МИД Узбекистана из-за распространения коронавируса 2019-nCoV рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в Китай, а Госкомтуризма предложил туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ВИРУС, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]