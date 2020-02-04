"Узбекские авиалинии" начинают вывоз граждан Узбекистана из КНР из-за коронавируса

Власти Узбекистана из-за распространения коронавируса 4-5 февраля чартерными рейсами вывезут своих граждан из КНР, первая группа узбекских граждан будет доставлена из Пекина в Ташкент во вторник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
"Самолет авиакомпании "Узбекские авиалинии" сегодня, 4 февраля, доставит первую группу граждан Узбекистана из Пекина, которые по прибытии в Ташкент будут помещены под карантин", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в Ташкенте и Ташкентской области подготовлены специальные оснащенные всем необходимым медицинские учреждения, куда будут размещены, приехавшие из КНР.
"У них не будет прямых контактов с родными и близкими, только телефонная связь. Медики будут строго контролировать их состояние не менее двух недель", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что после вывоза узбекских граждан из Китая 4-5 февраля дополнительные чартерные рейсы будут организованы по мере необходимости.
По данным узбекского посольства в КНР, более 80 граждан Узбекистана 5 февраля будут эвакуированы из города Ухань.
Узбекистан приостановил регулярное авиасообщение с КНР 1 февраля.
МИД Узбекистана из-за распространения коронавируса 2019-nCoV рекомендовал гражданам воздерживаться от поездок в Китай, а Госкомтуризма предложил туроператорам приостановить продажу туров в эту страну.
Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане
Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе
Греция направит в Саудовскую Аравию ЗРК Patriot для защиты объектов энергетики
Рынок нефти оценивает негативное влияние вируса на мировое ВВП в 0,44% - Goldman
Рост спроса на нефть может сократиться на 40% из-за коронавируса - BP
Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ
Грузию в январе посетило 124,5 тыс. туристов из Азербайджана, рост на 35%
Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в панели на тему «Финансы-банк»
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе