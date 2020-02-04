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СНГ 04.02.2020 15:47

Глава МИД Литвы предлагает активизировать отношения с Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс полагает, что настало время более интенсивных отношений и "открытого разговора" между Минском и Вильнюсом.

"Настало время для более интенсивных отношений, контактов и, конечно же, открытого разговора. Поскольку, несмотря на все положительные примеры (сотрудничества - ИФ), есть и некоторые разногласия", - сказал Линкявичюс на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом в Минске во вторник.

"Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Румас, в свою очередь, отметил, что близость рынков Белоруссии и Литвы, а также исторически сложившихся глубокие культурные и родственные контакты создают прочный фундамент для сотрудничества сторон.

"Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо, в 2019 году наш товарооборот приблизился к $1,5 млрд. На протяжении последних 5 лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта", - констатировал премьер-министр Белоруссии.

По его словам, активный взаимный интерес подтверждает и визовая статистика. В данной связи "здесь для правительств двух стран важной задачей становится повышение пропускной способности и синхронизация работы пограничных и таможенных служб Беларуси и Литвы", полагает Румас.

По мнению премьер-министра, несмотря на высокие цифры, потенциал сотрудничества Белоруссии и Литвы далеко не исчерпан, и он, безусловно, мог бы быть гораздо выше. "Совместными усилиями мы должны содействовать его реализации, в том числе через формирование благоприятного политического климата", - отметил Румас.

Он выразил надежду, что этой цели может послужить и белорусско-литовский форум, который планируется провести 14-15 мая в Клайпеде. "Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес, сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности", - сказал Румас.

Премьер-министр полагает, что активизации взаимодействия способствовало бы и возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономического сотрудничеству.

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Тэги: ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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