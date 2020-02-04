Глава МИД Литвы предлагает активизировать отношения с Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс полагает, что настало время более интенсивных отношений и "открытого разговора" между Минском и Вильнюсом.
"Настало время для более интенсивных отношений, контактов и, конечно же, открытого разговора. Поскольку, несмотря на все положительные примеры (сотрудничества - ИФ), есть и некоторые разногласия", - сказал Линкявичюс на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом в Минске во вторник.
"Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Румас, в свою очередь, отметил, что близость рынков Белоруссии и Литвы, а также исторически сложившихся глубокие культурные и родственные контакты создают прочный фундамент для сотрудничества сторон.
"Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо, в 2019 году наш товарооборот приблизился к $1,5 млрд. На протяжении последних 5 лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта", - констатировал премьер-министр Белоруссии.
По его словам, активный взаимный интерес подтверждает и визовая статистика. В данной связи "здесь для правительств двух стран важной задачей становится повышение пропускной способности и синхронизация работы пограничных и таможенных служб Беларуси и Литвы", полагает Румас.
По мнению премьер-министра, несмотря на высокие цифры, потенциал сотрудничества Белоруссии и Литвы далеко не исчерпан, и он, безусловно, мог бы быть гораздо выше. "Совместными усилиями мы должны содействовать его реализации, в том числе через формирование благоприятного политического климата", - отметил Румас.
Он выразил надежду, что этой цели может послужить и белорусско-литовский форум, который планируется провести 14-15 мая в Клайпеде. "Среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес, сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности", - сказал Румас.
Премьер-министр полагает, что активизации взаимодействия способствовало бы и возобновление работы межправкомиссии по торгово-экономического сотрудничеству.
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