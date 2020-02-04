Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8802 RUR   0.0267 GBR   2.2111 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.02.2020 16:03

В Париже начинается суд над мошенниками, выдававшими себя за французского министра и членов его кабинета

Группа из семи человек предстанет во вторник перед судом в Париже по делу, связанному с мошенничеством на десятки миллионов евро, сообщают французские СМИ.

Фигуранты этого дела в период с 2015 по 2016 год получили крупную сумму денег у высокопоставленных лиц, выдавая себя за Жан-Ива Ле Дриана, который тогда занимал пост главы Минобороны Франции, а сейчас является министром иностранных дел.

Судебное разбирательство, как ожидается, продлятся до 12 февраля.

По данным СМИ, мошенники действовали по следующей схеме: они связывались с определённым высокопоставленным лицом, представляясь Ле Дрианом или членом его кабинета. Затем через электронную почту, Skype или телефон они просили денег для "секретной операции", в том числе для того, чтобы заплатить выкуп за французских заложников, задержанных в Сирии, и гарантировали выплату компенсации от государства.

Кроме того, подсудимые, выдавая себя за французского министра, пытались также, например, продать Тунису четыре вертолеты Eurocopter Tiger за почти 20 млн евро. Однако этого сделать им не удалось.

По версии стороны обвинения, с лета 2015 по конец 2016 года эта преступная группировка связывалась с более чем 150 физическими и юридическими лицами. Среди них - король Бельгии Филипп, президент Габона Али Бонго, послы Франции в Швейцарии, Японии и Ираке, генсек ЮНЕСКО, а также генеральными директорами группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, нефтегазовой компании Total и энергогенерирующей компании EDF.

В общей сложности, согласно французским СМИ, мошенникам удалось получить более 50 млн евро.

Семи фигурантам по этому делу вменяется сразу несколько пунктов обвинения, в частности, "присвоение имени третьего лица", "преступный сговор" и "отмывание денег, полученных преступным путем".

Ле Дриан занимал пост министра обороны Франции с 2012 по 2017 год. В настоящее время он возглавляет французский МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СУД, МОШЕННИЧЕСТВО, МИНИСТР


Похожие новости


Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции Суд Франции обязал таблоид выплатить 100 тыс. евро за публикацию снимков топлес Кейт Миддлтон Ильич Рамирес Санчес предстанет перед судом Франции по делу о парижском теракте 1974 года Француз подал в суд на Uber из-за распавшегося брака Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по "делу Бигмалион" Власти Парижа намерены судиться с Fox News из-за ущерба имиджу города

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]