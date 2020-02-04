Стороны ливийского конфликта работают над согласованием перемирия - ООН

Обе стороны ливийского конфликта выражают готовность работать над устойчивым перемирием, заявил во вторник спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.

На брифинге он пояснил, что собравшиеся в Женеве представители признанных ООН властей Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара "начали переговоры, нацеленные на то, чтобы договоренность о прекращении огня превратилась в устойчивое перемирие". Переговорный процесс стартовал еще в понедельник.

По словам спецпредставителя, делегации демонстрируют стремление решить спорные вопросы.

При этом Саламе подчеркнул, что в Ливии до сих пор наблюдаются случаи нарушения прекращения огня.