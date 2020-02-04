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Дальнее зарубежье 04.02.2020 16:17

Стороны ливийского конфликта работают над согласованием перемирия - ООН

Обе стороны ливийского конфликта выражают готовность работать над устойчивым перемирием, заявил во вторник спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.

На брифинге он пояснил, что собравшиеся в Женеве представители признанных ООН властей Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара "начали переговоры, нацеленные на то, чтобы договоренность о прекращении огня превратилась в устойчивое перемирие". Переговорный процесс стартовал еще в понедельник.

По словам спецпредставителя, делегации демонстрируют стремление решить спорные вопросы.

При этом Саламе подчеркнул, что в Ливии до сих пор наблюдаются случаи нарушения прекращения огня.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]