Стороны ливийского конфликта работают над согласованием перемирия - ООН

Обе стороны ливийского конфликта выражают готовность работать над устойчивым перемирием, заявил во вторник спецпредставитель ООН по Ливии Гасан Саламе.
На брифинге он пояснил, что собравшиеся в Женеве представители признанных ООН властей Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара "начали переговоры, нацеленные на то, чтобы договоренность о прекращении огня превратилась в устойчивое перемирие". Переговорный процесс стартовал еще в понедельник.
По словам спецпредставителя, делегации демонстрируют стремление решить спорные вопросы.
При этом Саламе подчеркнул, что в Ливии до сих пор наблюдаются случаи нарушения прекращения огня.
Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане
Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе
Греция направит в Саудовскую Аравию ЗРК Patriot для защиты объектов энергетики
Рынок нефти оценивает негативное влияние вируса на мировое ВВП в 0,44% - Goldman
Рост спроса на нефть может сократиться на 40% из-за коронавируса - BP
Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ
Грузию в январе посетило 124,5 тыс. туристов из Азербайджана, рост на 35%
Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в панели на тему «Финансы-банк»
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе