В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли на Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах.

"Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган. Он мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его (рынок земли - ИФ) для всех - и открыли, полностью либерализовали", - сказал глава государства журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в "Укргазбанке".

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

"Они (Турция - ИФ) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - подчеркнул Зеленский.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 22 января заявил, что Рада может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в начале февраля.

Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, покупать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако таки участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, необходимость подтверждение законности источника происхождения средств у потенциального покупателя, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценке.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. Однако, в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.

Законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.