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Дальнее зарубежье 04.02.2020 17:52

Власти Южной Корее в связи с нехваткой медицинских масок активизируют борьбу против спекулянтов

В Южной Корее на фоне угрозы коронавируса ужесточат наказание для тех, кто ради собственной выгоды создает искусственный дефицит медицинских масок на рынке, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

Теперь наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет грозит предпринимателям, которые хранят у себя на складах слишком много медицинских масок - в полтора раза больше, чем в среднем продают за месяц. Также их могут оштрафовать на 50 млн корейских вон ($42 тыс.).

Такие меры начнут действовать уже со среды. Их приняли после того, как в Южной Корее значительно возрос спрос на медицинские маски, и их стало не хватать.

Эксперты полагают, что в дефиците виноваты туристы из Китая и предприниматели, которые закупали маски с запасом.

В настоящее время в Южной Корее зафиксировано уже 16 случаев заболевания новым типом коронавируса.

Всего на территории Китая ранее врачи установили более 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, МАСКИ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]