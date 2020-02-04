Власти Южной Корее в связи с нехваткой медицинских масок активизируют борьбу против спекулянтов

В Южной Корее на фоне угрозы коронавируса ужесточат наказание для тех, кто ради собственной выгоды создает искусственный дефицит медицинских масок на рынке, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.
Теперь наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет грозит предпринимателям, которые хранят у себя на складах слишком много медицинских масок - в полтора раза больше, чем в среднем продают за месяц. Также их могут оштрафовать на 50 млн корейских вон ($42 тыс.).
Такие меры начнут действовать уже со среды. Их приняли после того, как в Южной Корее значительно возрос спрос на медицинские маски, и их стало не хватать.
Эксперты полагают, что в дефиците виноваты туристы из Китая и предприниматели, которые закупали маски с запасом.
В настоящее время в Южной Корее зафиксировано уже 16 случаев заболевания новым типом коронавируса.
Всего на территории Китая ранее врачи установили более 20 тыс. случаев заболевания коронавирусом. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.
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