Новак: падение цены нефти из-за коронавируса может быть паническим страхом, надо лучше оценить ситуацию для возможных действий ОПЕК+

Падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае может быть и паническим страхом, нужно тщательно оценить ситуацию прежде чем принимать решение о необходимости возможных дополнительных действий стран-участников соглашения ОПЕК+, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
Он отметил, что во вторник и в среду пройдет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), который рассматривает отчет ОПЕК+ о текущей ситуации и о прогнозах. До окончания анализа, по мнению министра, рано говорить о необходимости дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+.
"Я сейчас не готов говорить конкретные предложения, потому что ещё раз говорю - сейчас важно оценить ситуацию и оценить правильные прогнозы. Очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи", - сказал он журналистам.
"Мы с нашими коллегами по ОПЕК+ находимся в постоянном контакте, мы мониторим ситуацию - как влияет ситуация, связанная со снижением экономической активности в целом, на потребление и на спрос нефти", - добавил Новак.
По словам министра, работа JTC будет проходить в течение двух дней, и по ее итогам можно будет говорить, нужно ли проводить встречу министров ОПЕК+ раньше запланированного срока. Пока встреча намечена на 5-6 марта.
"В течение двух дней эта работа будет проводиться, дальше у нас будет возможность обсудить. Если будет такая необходимость, мы готовы все вместе провести соответствующую встречу и обсудить на уровне министров. Знаете, в марте у нас была запланирована встреча, но мы можем ее и раньше провести, если потребуется", - сказал Новак.
Он подчеркнул, что должно быть общее мнение о возможной дате дополнительной встречи. "Я думаю, что сейчас преждевременно сказать об этом, я думаю, что должно быть общее мнение, консесусное, и тогда мы скажем", - сказал российский министр.
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