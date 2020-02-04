Сторонники Пашиняна в парламенте Армении хотят законодательно ограничить полномочия Конституционного суда

Парламентское большинство Армении - фракция "Мой шаг", сформированная на основе партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", планирует внести ряд законопроектов, ограничивающих полномочия Конституционного суда и президента республики.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", во вторник Совет Национального Собрания Армении проведет внеочередное заседание по вопросу о повестке планируемого на 6 февраля внеочередного заседания парламента.
В повестку включены вопросы о внесении изменений в конституционные законы "О регламенте парламента", "О референдуме", "О Конституционном суде".
Данными изменениями предполагается снятие ограничения на принятие законов в первом и втором чтении одновременно.
Также предполагается, что парламент может не обращаться в Конституционный суд с целью определения конституционности проекта поправок в основной закон до их принятия Национальным Собранием. Это касается и конституционных поправок, выносимых на референдум. Кроме того, изменения предполагают, что положение закона об отправке на утверждение президенту Армении проекта конституционных изменений утратит силу.
Предполагается также изменить статью 213 Конституции Армении о пребывании в должности членов и председателя Конституционного суда, в результате чего парламент сможет назначать и снимать с должности судей КС без учета мнения Конституционного суда, президента, общего собрания судей и правительства.
Ранее министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил журналистам, что готовится концепция изменений в Конституцию, которая получит окончательный вид через два-три месяца. При этом до сих пор неизвестно содержание концепции.
Парламентская и внепарламентская оппозиция, ряд юристов уже заявили об опасности принятия подобных законов.
Во вторник депутат парламента Армении, член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что предлагаемые поправки - "это антиконституционная, противоправная бумага".
"Если эти поправки будут приняты, а я в этом не сомневаюсь, то это приведет к серьезным негативным последствиям, о чем уже несколько дней заявляют авторитетные юристы нашей страны", - отметила Зограбян.
Ранее ряд общественных организаций, действующих в сфере юриспруденции и конституционного, права заявили, что принятие парламентом поправок повлечет за собой признаки таких преступлений, как "свержение конституционного строя" (статья 300.1 УК Армении) и "узурпация власти" (статья 300 УК Армении).
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