Более 500 тыс. человек покинули свои дома на северо-западе Сирии за последние два месяца - ООН

Примерно 520 тыс. человек с начала декабря 2019 года были вынуждены из-за боевых действий покинуть свои дома на северо-западе Сирии, сообщают западные СМИ.
"С 1 декабря около 520 тыс. человек покинули свои дома", - заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.
По его словам, примерно 80% их этих людей - женщины и дети.
Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с плохими для жизни людей в этом регионе условиями, которые способствуют распространению заболеваний.
"Ситуация на северо-западе Сирии характеризуется недоступностью медицинских услуг и нехваткой лекарств, антисанитарией, хаосом и массовыми переселениями", - сказал региональный директор ВОЗ по ЧС Рик Бреннан. По его словам, подобные условия приводят к вспышке кори, диареи и других заболеваний.
В начале январе в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.
Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.
Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане
Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе
Цены на нефть растут на фоне проведения заседания технического комитета ОПЕК+, Brent на уровне $54,7 за баррель
Азербайджан на 7 лет освобождает от пошлин импорт запчастей для сборки автомобилей
Транснефть подписала долгосрочный контракт на поставку тяговых электродвигателей для "Ласточек"
Швейцария, Норвегия и Исландия вошли в топ-3 самых дорогих стран для жизни - рейтинг
Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ
Грузию в январе посетило 124,5 тыс. туристов из Азербайджана, рост на 35%
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в панели на тему «Финансы-банк»
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе