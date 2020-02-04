Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8802 RUR   0.0267 GBR   2.2111 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.02.2020 18:14

Более 500 тыс. человек покинули свои дома на северо-западе Сирии за последние два месяца - ООН

Примерно 520 тыс. человек с начала декабря 2019 года были вынуждены из-за боевых действий покинуть свои дома на северо-западе Сирии, сообщают западные СМИ.

"С 1 декабря около 520 тыс. человек покинули свои дома", - заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.

По его словам, примерно 80% их этих людей - женщины и дети.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с плохими для жизни людей в этом регионе условиями, которые способствуют распространению заболеваний.

"Ситуация на северо-западе Сирии характеризуется недоступностью медицинских услуг и нехваткой лекарств, антисанитарией, хаосом и массовыми переселениями", - сказал региональный директор ВОЗ по ЧС Рик Бреннан. По его словам, подобные условия приводят к вспышке кори, диареи и других заболеваний.

В начале январе в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 235 тыс. человек бежали из Идлиба за последние две недели - ООН В 2019 году гуманитарная ситуация в Сирии ухудшилась, свыше 11 млн человек нуждаются в помощи - Гутерриш Лавров в закрытом формате встречается в Риме со спецпосланником генсека ООН по Сирии Коалиция под эгидой США и проправительственные силы могли совершать военные преступления в Сирии - доклад ООН Генсек ООН обеспокоен эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии Генсек ООН призвал все стороны сирийского конфликта соблюдать режим прекращения огня и избегать потерь среди мирного населения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]