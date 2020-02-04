Более 500 тыс. человек покинули свои дома на северо-западе Сирии за последние два месяца - ООН

Примерно 520 тыс. человек с начала декабря 2019 года были вынуждены из-за боевых действий покинуть свои дома на северо-западе Сирии, сообщают западные СМИ.

"С 1 декабря около 520 тыс. человек покинули свои дома", - заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) Дэвид Свонсон.

По его словам, примерно 80% их этих людей - женщины и дети.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность в связи с плохими для жизни людей в этом регионе условиями, которые способствуют распространению заболеваний.

"Ситуация на северо-западе Сирии характеризуется недоступностью медицинских услуг и нехваткой лекарств, антисанитарией, хаосом и массовыми переселениями", - сказал региональный директор ВОЗ по ЧС Рик Бреннан. По его словам, подобные условия приводят к вспышке кори, диареи и других заболеваний.

В начале январе в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.