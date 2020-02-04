В Армении задержан бывший президент Федерации футбола республики Айрапетян

Сотрудники армянской полиции во вторник задержали бывшего президента Федерации футбола республики Рубена Айрапетяна, заявил журналистам адвокат Амрам Макинян.
"Сотрудники уголовной полиции в масках только что без объяснения причин задержали и доставили в полицию Рубена Айрапетяна", - сказал Макинян.
Он отметил, что в настоящее время причины задержания ему не известны.
Представитель пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян заявил "Интерфаксу", что Айрапетян задержан по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия.
Айрапетян был президентом Федерации футбола Армении с 2002 по 2018 год.
В Армении против Айрапетяна в Следственном комитете возбуждено несколько уголовных дел по следующим статьям: служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия; присвоение или растрата в крупных размерах; подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств; злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.
Айрапетян является крупным предпринимателем, а также другом экс-президента Армении Сержа Саргсяна. После смены власти в республике он критиковал новое правительство во главе с Николом Пашиняном.
Сотрудники армянской полиции во вторник задержали бывшего президента Федерации футбола республики Рубена Айрапетяна, заявил журналистам адвокат Амрам Макинян.
"Сотрудники уголовной полиции в масках только что без объяснения причин задержали и доставили в полицию Рубена Айрапетяна", - сказал Макинян.
Он отметил, что в настоящее время причины задержания ему не известны.
Айрапетян был президентом Федерации футбола Армении с 2002 по 2018 год.
В Армении против Айрапетяна в Следственном комитете возбуждено несколько уголовных дел по следующим статьям: служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия; присвоение или растрата в крупных размерах; подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств; злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.
Айрапетян является крупным предпринимателем, а также другом экс-президента Армении Сержа Саргсяна. После смены власти в республике он критиковал новое правительство во главе с Николом Пашиняном.
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