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СНГ 04.02.2020 16:01

Внесение поправок в Конституцию может занять три с небольшим месяца - Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что процесс подготовки поправок в Конституцию не слишком затянется.

"Я думаю, что мы всё-таки уложимся в здравые сроки", - заявил Путин на встрече с представителями общественности во вторник.

Путин напомнил, что в 1993 году референдум по доверию Борису Ельцыну готовился "в течение всего 27 дней" от момента заявления до момента голосования, над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю.

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершён так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - сказал президент.

Он выразил надежду, что так и будет. Говоря о трёх с лишним месяцах, он пояснил, что имеет в виду примерный срок, необходимый для принятия поправок в Конституцию.

Путин напомнил, что с момента принятия Конституции 12 декабря 1993 года в Основной закон "поправки вносились 15 раз".

"То, что сейчас предложено, в этом нет ничего такого необычного - 15 раз вносились поправки уже к сегодняшнему дню. Пятнадцать раз", - отметил Путин.

Президент уточнил, что "в среднем работа от заявки до окончания полного цикла работы над поправкой шла от полутора до четырех с половиной месяцев".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОПРАВКИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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