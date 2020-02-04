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Оборона 04.02.2020 16:03

Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе

Азербайджан в рейтинге военной мощи, составленном одним из самых авторитетных исследовательских центров в мире Global Firepower Index (GFP), занял 63-е место среди 138 стран мира.

Согласно рейтингу, военный бюджет Азербайджана составляет$2 млрд 805 млн. Общее количество военнослужащих в стране составляет426тыс. человек, среди которых 126 тыс. – активный личный состав.

По воздушной мощи Азербайджан занял в рейтинге 58-е место, по числу танков – 30-е место, бронеавтомобилей – 48-е место, самоходной артиллерии – 23-е место, буксируемой артиллерии – 39-е место.

По силе флота Азербайджан занял в отчете 55-е место среди 138 стран.

Первую тройку GFP занимают США, Россия и Китай. На 13-ой строчке расположилась Турция. Иран по военной мощи, согласно GFP, находится на 14-ом месте.

Еще две страны Южного Кавказа - Грузия и Армения находятся на 93-ем и 112-ом месте соответственно.

GFP – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

А.Мамедов

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Тэги: GFP, РЕЙТИНГ


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Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе – рейтинг GFP

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]