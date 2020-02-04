Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе

Азербайджан в рейтинге военной мощи, составленном одним из самых авторитетных исследовательских центров в мире Global Firepower Index (GFP), занял 63-е место среди 138 стран мира.

Согласно рейтингу, военный бюджет Азербайджана составляет$2 млрд 805 млн. Общее количество военнослужащих в стране составляет426тыс. человек, среди которых 126 тыс. – активный личный состав.

По воздушной мощи Азербайджан занял в рейтинге 58-е место, по числу танков – 30-е место, бронеавтомобилей – 48-е место, самоходной артиллерии – 23-е место, буксируемой артиллерии – 39-е место.

По силе флота Азербайджан занял в отчете 55-е место среди 138 стран.

Первую тройку GFP занимают США, Россия и Китай. На 13-ой строчке расположилась Турция. Иран по военной мощи, согласно GFP, находится на 14-ом месте.

Еще две страны Южного Кавказа - Грузия и Армения находятся на 93-ем и 112-ом месте соответственно.

GFP – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.

А.Мамедов