Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе

Азербайджан в рейтинге военной мощи, составленном одним из самых авторитетных исследовательских центров в мире Global Firepower Index (GFP), занял 63-е место среди 138 стран мира.
Согласно рейтингу, военный бюджет Азербайджана составляет$2 млрд 805 млн. Общее количество военнослужащих в стране составляет426тыс. человек, среди которых 126 тыс. – активный личный состав.
По воздушной мощи Азербайджан занял в рейтинге 58-е место, по числу танков – 30-е место, бронеавтомобилей – 48-е место, самоходной артиллерии – 23-е место, буксируемой артиллерии – 39-е место.
По силе флота Азербайджан занял в отчете 55-е место среди 138 стран.
Первую тройку GFP занимают США, Россия и Китай. На 13-ой строчке расположилась Турция. Иран по военной мощи, согласно GFP, находится на 14-ом месте.
Еще две страны Южного Кавказа - Грузия и Армения находятся на 93-ем и 112-ом месте соответственно.
GFP – это рейтинг, оценивающий военную мощь государств мира по интегрированному показателю, в зависимости от размеров военного бюджета, численности армии, количества танков, самолетов, подводных лодок и авианосцев.
А.Мамедов
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