Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял нового посла Польши в Баку Рафала Поборски, сообщает пресс-служба МИД.
Поборски вручил Мамедъярову копии верительных грамот.
«В ходе встречи собеседники подчеркнули важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в экономике, торговле, транспорте, туризме, культуре и других сферах. Были также обсуждены гуманитарные аспекты сотрудничества», - отмечает МИД.
Министр поздравил Поборски с новым назначением, выразив надежду, что он будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
Х.Насирзаде
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