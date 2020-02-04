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Внешняя политика 04.02.2020 16:06

Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял нового посла Польши в Баку Рафала Поборски, сообщает пресс-служба МИД.

Поборски вручил Мамедъярову копии верительных грамот.

«В ходе встречи собеседники подчеркнули важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Польшей в экономике, торговле, транспорте, туризме, культуре и других сферах. Были также обсуждены гуманитарные аспекты сотрудничества», - отмечает МИД.

Министр поздравил Поборски с новым назначением, выразив надежду, что он будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОЛЬША, МИД, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]