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Дальнее зарубежье 04.02.2020 16:08

Трамп критикует демократов за плохую организацию внутрипартийных выборов в Айове

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что внутрипартийное голосование членов Демократической партии в штате Айова, в ходе которого появились проблемы с публикацией результатов, - это катастрофа.

"Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной", - написал он в Twitter.

"Единственный человек, который может заявить об очень большой победе в Айове прошлым вечером - Трамп", - добавил Трамп.

В понедельник в Айове прошли кокусы - внутрипартийное голосование, часть процедуры, по итогам которой выбирается кандидат в президенты от какой-либо партии.

На республиканских кокусах в Айове со значительным отрывом от конкурентов победил сам Трамп.

Публикация результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США, в свою очередь, задерживается из-за проблем с работой мобильного приложения.

В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОКРАТЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]