Трамп критикует демократов за плохую организацию внутрипартийных выборов в Айове

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что внутрипартийное голосование членов Демократической партии в штате Айова, в ходе которого появились проблемы с публикацией результатов, - это катастрофа.
"Демократические кокусы стали настоящей катастрофой. Ничего не работает, так же, как и когда они управляли страной", - написал он в Twitter.
"Единственный человек, который может заявить об очень большой победе в Айове прошлым вечером - Трамп", - добавил Трамп.
В понедельник в Айове прошли кокусы - внутрипартийное голосование, часть процедуры, по итогам которой выбирается кандидат в президенты от какой-либо партии.
На республиканских кокусах в Айове со значительным отрывом от конкурентов победил сам Трамп.
Публикация результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США, в свою очередь, задерживается из-за проблем с работой мобильного приложения.
В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.
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