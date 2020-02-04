Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна ходатайствуют о прекращении уголовного дела

Адвокаты находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна представили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела против бывшего главы государства.

"Нарушена презумпция невиновности Роберта Кочаряна. Нарушителями являются, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти, председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян. Нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела", - заявил адвокат Кочаряна Ованнес Худоян в ходе судебного заседания во вторник.

Он отметил, что именно по этой причине ходатайствует о прекращении уголовного дела.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.