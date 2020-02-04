Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8802 RUR   0.0267 GBR   2.2111 TRY   0.2841

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.11 -1.45 Brent 54.45 -2.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.02.2020 16:26

Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна ходатайствуют о прекращении уголовного дела

Адвокаты находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна представили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела против бывшего главы государства.

"Нарушена презумпция невиновности Роберта Кочаряна. Нарушителями являются, в том числе, представители исполнительной и законодательной власти, председатель Специальной следственной службы Сасун Хачатрян. Нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела", - заявил адвокат Кочаряна Ованнес Худоян в ходе судебного заседания во вторник.

Он отметил, что именно по этой причине ходатайствует о прекращении уголовного дела.

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, ДЕЛО, ХОДАТАЙСТВО


Похожие новости


Кочарян: Пашинян сделал со мной то, что не удалось азербайджанцам Экс-президент Армении Кочарян считает, что точку в его деле может поставить ЕСПЧ Суд в Армении отказался выпускать Кочаряна из СИЗО под залог Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом Конституционный суд Армении признал арест Кочаряна неправомочным - адвокат Апелляционный суд Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]