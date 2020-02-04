Лавров предлагает Норвегии договориться об устранении ограничений для российских структур на Шпицбергене

Глава МИД РФ Сергей Лавров в послании своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора о Шпицбергене предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге.

"Норвежским партнерам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге. Ожидаем позитивного ответа норвежской стороны", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

В МИД РФ отметили, что, "признав норвежский суверенитет над Шпицбергеном, договор гарантировал права и законные интересы других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию".

"На архипелаге активно развивается наука и образование. Угледобыча, являвшаяся на протяжении многих лет основой хозяйственной деятельности на Шпицбергене, всё в большей степени дополняется туризмом и сферой услуг. Вместе с тем российской стороной в послании была вновь подчёркнута необходимость соблюдения Норвегией духа и буквы договора 1920 г. в части обеспечения "одинакового свободного доступа" на архипелаг и возможностей ведения там хозяйственно-экономической деятельности "на условиях полного равенства", - говорится в сообщении.

При этом у РФ вызывают озабоченность, в частности, "введенные ограничения на использование российского вертолёта, направленный исключительно против наших граждан порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой "рыбоохранной зоны", искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем".

На Смоленской площади отметили, что Россия осуществляет хозяйственную деятельность на архипелаге "на протяжении многих лет и не намерена сворачивать свое присутствие".

"Напротив, имеются долгосрочные планы его укрепления, диверсификации и модернизации. Российская Федерация заинтересована в выстраивании долгосрочного и конструктивного взаимодействия с Норвегией на Шпицбергене, развитии диалога в решении практических вопросов", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году в Париже (Россия ратифицировала его в 1935 году), Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. В советское время на архипелаге добывался уголь, для чего в 1931 году был создан трест "Арктикуголь".