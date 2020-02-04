Рост спроса на нефть может сократиться на 40% из-за коронавируса - BP

Сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. б/с, заявил в эфире телеканала CNBC главный финансовый директор BP Брайан Гилвари.

Ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало, что потребление нефти в текущем году вырастет на 1,2 млн б/с. Таким образом, сокращение роста спроса может составить до 40%.

В то же время Гилвари ожидает, что рост спроса на нефть будет "здоровым" - в пределах от 700 тыс. до 800 тыс. б/с.

"Что касается движения цен, я думаю, что все будет зависеть от того, что сделает ОПЕК, чтобы восстановить баланс и вернуться к цене около $60-65 за баррель", - отметил он.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ соберутся во вторник и среду на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Накануне цена Brent упала почти на 4% - ниже $55 за баррель.

Снижение цен является вызовом для нефтяных компаний, включая BP. Во вторник британская компания отчиталась о падении чистой прибыли без учета разовых факторов на 26% в четвертом квартале 2019 года. Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron также ухудшили свои финансовые показатели на фоне снижения нефтяных цен и сокращения нормы прибыли в химической промышленности.