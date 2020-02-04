Рост спроса на нефть может сократиться на 40% из-за коронавируса - BP

Сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. б/с, заявил в эфире телеканала CNBC главный финансовый директор BP Брайан Гилвари.
Ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало, что потребление нефти в текущем году вырастет на 1,2 млн б/с. Таким образом, сокращение роста спроса может составить до 40%.
В то же время Гилвари ожидает, что рост спроса на нефть будет "здоровым" - в пределах от 700 тыс. до 800 тыс. б/с.
"Что касается движения цен, я думаю, что все будет зависеть от того, что сделает ОПЕК, чтобы восстановить баланс и вернуться к цене около $60-65 за баррель", - отметил он.
Эксперты технического комитета ОПЕК+ соберутся во вторник и среду на экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Накануне цена Brent упала почти на 4% - ниже $55 за баррель.
Снижение цен является вызовом для нефтяных компаний, включая BP. Во вторник британская компания отчиталась о падении чистой прибыли без учета разовых факторов на 26% в четвертом квартале 2019 года. Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron также ухудшили свои финансовые показатели на фоне снижения нефтяных цен и сокращения нормы прибыли в химической промышленности.
Мамедъяров принял копии верительных грамот нового посла Польши в Азербайджане
Рейтинг GFP: Азербайджан обладает самой сильной военной мощью на Южном Кавказе
Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ
Грузию в январе посетило 124,5 тыс. туристов из Азербайджана, рост на 35%
Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2019г превысили 8 млрд манатов –Джаббаров
Инвестиции в экономику Гянджи в 2019г составили 266 млн манатов
Сандерс лидирует в опросах общественного мнения в преддверии внутрипартийных выборов в Нью-Гэмпшире
Путин рассчитывает, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом
Японские авиакомпании сокращают полеты в Китай из-за коронавируса
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в панели на тему «Финансы-банк»
Nobel Oil Services заключила свой первый контракт в Республике Казахстан с компанией Eureka Oleum
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе